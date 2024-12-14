Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgenin kilit ülkesi
Türkiye'nin bölgedeki rolünü üstüne basa basa vurguladı
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Lüleburgaz Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Lüleburgaz Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak Kaymakam ve Ticaret Borsası Başkanı'ndan bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında esnafla da buluştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Lüleburgaz Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Borsa Başkanı Kenan Var'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, ilçenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Turan, ardından bir tekstil firmasına ziyaret gerçekleştirdi. Firmayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Personelle sohbet eden vali Turan, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Takımın yarısı Mourinho'yu şikayet etti
img

2025'te aynı takımda forma giyecekler
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.