Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Lüleburgaz'da İnceleme
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde sağlık kompleksi inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve ardından hayvan bakımevinde incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.
Vali Turan, sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 hizmetleri istasyonun hizmet vereceği sağlık kompleksi inşaatını gezdi.
Yetkililerden bilgi alan Turan, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
Turan, ardından Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevinde incelemelerde bulundu. Bakımevini gezen Turan, Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel