Kırklareli Valisi Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kurum müdürleriyle yaptığı toplantıda, kentin gelişimi için planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarı gösteren müdürlere teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Vali Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ve KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, kentin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, başarılı çalışmalar yürüten kurum müdürlerini tebrik etti.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da katıldı.

