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Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Engelliler Haftası Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Engelliler Haftası Mesajı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Toplumun birlik ve beraberlik içinde engelleri kaldırarak daha mutlu bir gelecek inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz ortak umut ve hedefleri paylaşarak birlik ve beraberliği sağlamaktan geçtiğini ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, hayat standartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata daha fazla dahil edilmeleri, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu bakımdan engelleri kaldırmak, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelsiz bir dünya oluşturmak için toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşmektedir.

Devletimiz, bu anlayış doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, onların eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü bir şekilde var olmalarını sağlamak için önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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