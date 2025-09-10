Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Eğitim ve Çevre Vurgusu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun, ziyarette, yeni eğitim öğretim yılı için planlanan çalışmalar ile okulların durumu hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Turan, konuşmasında, okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatının kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin doğa sevgisinin geliştirilmesi, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Turan, fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.

Yol yapım çalışmaları

Kofçaz ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Levent Şenol, Fevzi Çakmak Caddesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şenol, "Daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Kofçaz için çalışmaya devam."