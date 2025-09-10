Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Eğitim ve Çevre Vurgusu

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Eğitim ve Çevre Vurgusu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret ederek yeni eğitim yılına dair planlamalar ve okulların durumu hakkında bilgi aldı. Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatının uygulanmasının önemini vurguladı ve çevre bilinci oluşturma faaliyetlerinin gerekliliğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun, ziyarette, yeni eğitim öğretim yılı için planlanan çalışmalar ile okulların durumu hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Turan, konuşmasında, okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatının kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin doğa sevgisinin geliştirilmesi, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Turan, fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.

