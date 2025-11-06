Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Çevre ve Şehircilik Müdürüne Teşekkür

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Müdür Hatice Özdemir ve personeline teşekkür eden Turan, kentin gelişimi için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Turan, müdürlük binasını gezerek personelle sohbet etti.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir'den brifing alan Turan, başarılı çalışmalar sürdüren Özdemir ve personeline teşekkür etti.

Turan, kentin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
