Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Çevre ve Şehircilik Müdürüne Teşekkür

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Vali Turan, müdürlük binasını gezerek personelle sohbet etti.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir'den brifing alan Turan, başarılı çalışmalar sürdüren Özdemir ve personeline teşekkür etti.

Turan, kentin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.