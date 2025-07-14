Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Başsavcı Taşkoparan'a Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

Vali Turan, makamında ziyaret ettiği Başsavcı Taşkoparan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Turan, gece gündüz demeden görev yapan adliye personeline ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Taşkoparan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ın eşi Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Daire Başkanı Leyla Taşkoparan ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nilgün Varel'de bulundu.