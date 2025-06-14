Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Babalar Günü Mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babalar Günü dolayısıyla babaların ailedeki önemini vurgulayarak, onların özverileri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Turan, babaların her an yanında oldukları evlatları için güçlü bir destek kaynağı olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında babaların hayatın en zor anlarında evlatlarına güç verdiğini belirtti.

Babalar Günü'nü kutlayan Turan, babaların hayatın her anında, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini ifade etti.

Ailesinin mutluluğu, huzuru, onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babaların, aynı zamanda aile için saygı, sorumluluk, güven ve güvence sembolü olduğunu aktaran Turan, "Onların özverileri, yaşamımız boyunca karşılaştığımız güçlüklerden çıkış yolunu gösteren ışık olmuştur. Bizleri geleceğe güvenle hazırlamak adına yaptıkları fedakarlıklar, tüm gayretler takdire layıktır. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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