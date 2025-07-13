Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Aile Yılı Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile 65 yıllık evli Seniha ve Mehmet Çeltikçi çiftini ziyaret etti.

Yaşlı çift ile sohbet eden Turan, taleplerini de dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Çeltikçi çiftinin sevgi, sadakat ve beraberlikleriyle örnek olduğunu aktaran Turan, çifte sağlıklı ve huzurlu nice yıllar temennisinde bulundu.

Turan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.