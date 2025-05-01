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Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan 1 Mayıs Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan 1 Mayıs Mesajı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında emekçilerin önemine vurgu yaptı ve onların ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın simgesi olduğunu bildirdi.

Üretimden aldıkları güç, emek ve alın teriyle Türkiye'nin gelişmesine önemli katkılar sağlayan, ailelerinin ekonomik geçimlerini temin eden işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatımızın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olan, bedeni ve beyin gücünü kullanarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücünü oluşturmaktadır. Emek ve alın teri, toplumların gelişiminin ve ilerlemesinin temel taşıdır. Emeği ve alın terini kutsal kabul eden sevgili Peygamberimiz işçinin emeğinin karşılığının geciktirilmeden verilmesini tavsiye etmiş, bu itibarla 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' buyurmuşlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' ile Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözlerine kulak vererek, insan öncelikli bir çalışma sistemi kurulması ve işçilerimizin hayat standartlarının daha da yükseltilmesini temenni ediyor ve bunun için gayret ediyoruz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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