Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı Kutladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlamalarını gerçekleştirdi. Eviş, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Eviş de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Turan'a bilgi verdi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Eviş, bu yılki temanın "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiğini anlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.