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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Başkonsolosu'nu Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Başkonsolosu'nu Kabul Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska ile Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Hülya Koyuncu'yu makamında kabul etti. İki ülke arasındaki dostluğu artırma çabaları vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska ile Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Hülya Koyuncu'yu makamında kabul etti.

Turan, Kafedzhıyska'ya kent hakkında bilgi verdi.

Komşu iki ülkenin dostluğunun artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, Kafedzhıyska'ya görevinde başarılar diledi.

Kafedzhıyska da vali Turan'a teşekkür etti.

Turan, daha sonra Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Koyuncu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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