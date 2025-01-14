Kırklareli Valisi Uğur Turan Atatürk Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetiminden bilgi aldı. Öğretmenlerle bir araya gelen Vali Turan, yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı ve öğrencilerle sohbet etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Turan, okul binasını gezerek Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Derslikleri de ziyaret eden Turan, öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel