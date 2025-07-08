Kırklareli Valisi Uğur Turan Aşure Dağıtım Programına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen aşure dağıtım etkinliğine katıldı. Turan, Muharrem ayının önemine vurgu yaparak, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemini belirtti. Ayrıca, Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Hüseyin Gedik'i de makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.

Vali Turan, cemevinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu belirten Turan, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her zaman dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gedik'e yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette Turan ile Gedik bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu

3 yıldır naaşı bulunamayan Üsteğmen'in WhatsApp mesajı yürek burktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.