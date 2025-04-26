Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Turan'ı AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran karşıladı.

Baran, AA'nın çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Turan da Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Turan, "Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyi kullanarak Türk basınının gelişimine katkı sunan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış saygın kuruluşlarımızdan biridir." dedi.

Turan, ajans çalışanlarına başarılar dileğinde bulundu.