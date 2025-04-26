İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Dünya liderleri Roma'da! Papa'ya son veda

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA Edirne Bölge Müdürlüğü'nde Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ajansın Türk basınına yaptığı katkıyı vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Turan'ı AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran karşıladı.

Baran, AA'nın çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Turan da Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Turan, "Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyi kullanarak Türk basınının gelişimine katkı sunan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış saygın kuruluşlarımızdan biridir." dedi.

Turan, ajans çalışanlarına başarılar dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.