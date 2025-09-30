Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu'nu Ağırladı

Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger'i makamında kabul ederek, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Grienberger'e kent hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Almanya'nın birçok alanda uyum içerisinde çalıştığını belirten Turan, bu uyumunun sürdürülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Grienberger de çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
