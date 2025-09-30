Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu'nu Ağırladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Grienberger'e kent hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Almanya'nın birçok alanda uyum içerisinde çalıştığını belirten Turan, bu uyumunun sürdürülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Grienberger de çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.