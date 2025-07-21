Kırklareli Valisi Uğur Turan Aileleri Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde aile ziyaretlerinde bulunarak başsağlığı diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, Vize ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Zühriye Kocaman'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileyen Turan, daha sonra Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde 5 aileyi ziyaret etti.

Aile ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Turan, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinlediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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