Kırklareli Valisi Uğur Turan Aile Yılı Kapsamında Ziyaretlerde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında kentte iki aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Turan, aile ziyaretlerinin süreceğini belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, kentte iki aileyi evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.
Turan, ziyaretlerin süreceğini belirtti.
Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Yeşilay Şubesi Başkanı Aslı Karakahya yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel