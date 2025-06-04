Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezinde inceleme yaparak, sağlık çalışanlarını tebrik etti ve sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı. Ayrıca, Pınarhisar ilçesinde bitki koruma ürünleri bayilerine denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezini ziyaret etti.

Turan, merkezde incelemede bulunarak İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk basamak sağlık hizmetlerini önemsediklerini ifade eden Turan, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için fedakarca görevlerini yerine getiren doktor ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

Pınarhisar ilçesinde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.

Ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgilerini inceleyen ekipler, içerik uygunlukları ile depolama koşullarını kontrol etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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