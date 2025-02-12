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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 9'Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve kentteki sağlık yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezinde incelemede bulundu.

Vali Turan, 9'Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından aile hekimleri ve sağlık personeli ile sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

Sağlık personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, kentteki sağlık alanında yapılan yatırımlarında devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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