Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında vergi başmüfettişleri ve Göç İdaresi yetkililerini kabul etti, düzensiz göçmen konusundaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında vergi başmüfettişleri Mehmet Nalbant, Sezgin Altuntaş ile İsmail Çak'ı makamında kabul etti.

Vergi çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Nalbant, Altuntaş ve Çak'a görevinde başarılar diledi.

Ardından Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün, Geri Gönderme Merkezleri Kapasite Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özübek ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ile bir araya gelen Turan, düzensiz göçmen konusunda kentte ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Düzensiz göçmen konusunu önemsediklerini ifade eden Turan, alınan tedbirlerle istatistiklerin önemli oranda azaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.