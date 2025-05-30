Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında vergi başmüfettişleri Mehmet Nalbant, Sezgin Altuntaş ile İsmail Çak'ı makamında kabul etti.

Vergi çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Nalbant, Altuntaş ve Çak'a görevinde başarılar diledi.

Ardından Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün, Geri Gönderme Merkezleri Kapasite Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özübek ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ile bir araya gelen Turan, düzensiz göçmen konusunda kentte ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Düzensiz göçmen konusunu önemsediklerini ifade eden Turan, alınan tedbirlerle istatistiklerin önemli oranda azaldığını kaydetti.