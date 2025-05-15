Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Vali Turan, muhtarlar daire başkanı, üniversite rektörü ve çeşitli kurum yetkililerini makamında kabul ederek Kırklareli'nin gelişimi hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl İdare ve Denetim Müdürü Belma Arslantaş, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı makamında kabul etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında bilgi verdi.
Turan, kentin gelişimine destek olan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel