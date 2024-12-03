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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Vali Uğur Turan, farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerini kabul ederek Kırklareli'nin gelişimine dair bilgi verdi ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü ile Trakya Kastamonulular Derneği Başkanı İlhan İnan'ı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kırklareli'nin şirin bir kent olduğunu ifade eden Turan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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