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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, belediye başkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini kabul ederek kentteki yatırımları görüştü. Vali Turan, yatırımların hızla sürdüğünü belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, makamında Belediye Başkanı Derya Bulut ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ı kabul etti.

Bulut ve Atalay ile kentteki yatırımları görüşen Turan, yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.

Turan, daha sonra Engelli Hakları Dayanışma Yardımlaşma Kültür ve Sanat Dernek Başkanı Ercan Dinkler, Lüleburgaz Hamzabey Köyü Bektaşi Babası Bektaş Yavuz, Topçu Baba Anma Kültür ve Sanat Dernek Başkanı Orhan Deniz, Topçu Baba Dergahı Bektaşi Babası Salim Öztürk, Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş'ı makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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