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Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürlerini makamında kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Turan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Tapu Müdürü Kadir Kara, İl Kadastro Müdürü Burak An, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kurum müdürlerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Afet Risk Azaltma Planı görüşüldü.

AFAD yetkililerince katılımcılara plan hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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