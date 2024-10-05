Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve parti teşkilatı, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, belediye ve il genel meclis üyeleri ile diğer ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olacaklarını belirtti.

Turan, kentte yatırımları arttırıp vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştıracaklarını ifade etti.