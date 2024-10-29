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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 101'inci Cumhuriyet Yıl Dönümünde Yaşlıları Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 101'inci Cumhuriyet Yıl Dönümünde Yaşlıları Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 100 yaşındaki iki yaşlının evine ziyarette bulunarak, onların tecrübeleri ve bilgi birikimlerinin gelecek için önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilk olarak 100 yaşındaki Muhruşa Fakiç'e ziyaret gerçekleştirdi.

Fakiç ile sohbet eden Turan, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuklarını söyledi.

Vali Turan ardından 100 yaşındaki Fedai Güngüt ile Binnaz Aydın'ı evlerinde ziyaret edip, sohbet etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu belirten Turan, onlara bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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