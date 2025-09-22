Haberler

Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Turan, Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitleri ve ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını ifade eden Turan, "Bu topraklara düşen her şehit, milletimizin ortak vicdanında sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.

Ziyaretlerde Pınarhisar Kaymamı Enver Özderin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl İdare Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
