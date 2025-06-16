Kırklareli'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Kırklareli'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programa katılan çeşitli protokol üyeleri, devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Vali Turan, genç kuşaklara şehit ve gazilerin mücadelesini anlatmanın önemine dikkat çekerek, jandarma teşkilatının tarihi ve değerlerine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler buluştu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosu'nda gerçekleştirilen programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve jandarma personeli katıldı.

Vali Turan, şehit ve gazileri unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığının genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade eden Turan, devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü de tebrik eden Turan, "Aziz şehitlerimizin bizlere en değerli emanetleri olan kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz, tarihi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatımızın mensupları ile bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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