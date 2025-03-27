Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Ramazan Bayramına sayılı günler kaldığını anımsatan Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.
Turan, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel