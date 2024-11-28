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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte öğretmenevinde düzenlenen bir programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Akşam yemeğinin ardından konuklarıyla sohbet eden Turan, şehit ve gazilerin unutulmayacağını vurguladı ve Türkiye'nin bugünlere gelmesinde onların mücadelesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin karşılanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile öğretmenevinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazileri karşıladı.

Akşam yemeğinin ardından Turan, konuklarla sohbet etti.

Şehit ve gazilerin unutulmayacağını ifade eden Turan, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

Turan, şehit aileleri ve gazilerin isteklerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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