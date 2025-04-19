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Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden düzenlenen programda, evliliklerinde 50. yılını kutlayan vatandaşlara sertifika verdi.

Uzun yıl evliliklerin önemli olduğunu belirten Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Turan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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