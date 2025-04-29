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Kırklareli Valisi Turan, "Renklerin Serüveni Aile Boyama" etkinliğine katıldı

Kırklareli Valisi Turan,
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde "Renklerin Serüveni Aile Boyama" etkinliğine katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde "Renklerin Serüveni Aile Boyama" etkinliğine katıldı.

Turan eşi Nihal Turan ile spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci ve velilerin çalışmalarını takip etti.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Turan, Aile Yılı etkinliklerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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