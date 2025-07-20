Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yararlanan çiftin düğün törenlerine katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yararlanan çiftin düğün törenlerine katıldı.

Vali Turan, Babaeski ilçesinde Ayça ve Bora çiftinin nikah merasiminde şahitlik yaptı.

Belediye Başkanı Fırat Yayla'nın kıydığı nikahın ardından Vali Turan, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Turan, burada yaptığı konuşmada, evlenen çifte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan ettiğini hatırlatan Turan, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yararlanan çiftleri de tebrik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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