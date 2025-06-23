Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı

Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yararlanan çiftlerin düğün törenlerine katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yararlanan çiftlerin düğün törenlerine katıldı.

Vali Turan, projeden yararlanan iki çiftin nikah merasimlerinde şahitlik yaptı.

Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Turan, aile kavramına çok önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinin hazırlandığını kaydetti.

Projeden faydalanan çiftlere çeşitli eğitimler verildiğini dile getiren Turan, aynı zamanda 150 bin lira maddi destekte sağlandığını belirtti.

Turan, hazırlanan projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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