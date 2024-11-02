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Kırklareli Valisi Uğur Turan Lüleburgaz'da Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan Lüleburgaz'da Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Kaymakam Salih Yüce ve diğer kurumları ziyaret ederek yatırımları değerlendirdi. Ayrıca, Ramazan Yaman Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde kurumları ziyaret etti.

Turan, ilk ziyaretini Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye gerçekleştirdi.

Ziyarette Yüce'den brifing alan Turan, planlanan ve tamamlanan yatırımları değerlendirdi.

Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz temsilciliğini ziyaret etti.

Ramazan Yaman Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelen Turan, yaşlıların isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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