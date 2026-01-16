Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu ve personelle sohbet etti. Jandarma teşkilatının asayiş ve güvenlik konusundaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Turan, jandarma binasında inceleme yaparak personelle sohbet etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Vali Turan'a asayiş ve güvenlik başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.
Turan, jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek personele teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel