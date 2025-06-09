Kırklareli Valisi Turan, gazileri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, gazileri ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile 4 gaziye evlerinde ziyarette bulundu.

Ziyarette gaziler ve aileleriyle sohbet eden Turan, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Turan, ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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