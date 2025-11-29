Haberler

Kırklareli Valisi Turan'dan Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine ziyaret

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, dernek başkanı Yakup Yürükçü'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini söyledi.

Şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Turan, şehit ve gazilere minnettar olduğunu kaydetti.

Yürükçü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
