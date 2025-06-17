Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Turan, mesajında Sahil Güvenlik Komutanlığının üstün hizmetlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Sahil ve karasuların korunması, deniz güvenliğinin sağlanması, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılığın önlenmesi gibi geniş bir görev alanına sahip olduğunu vurgulayan Turan, teşkilatın kuruluşundan bu yana imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini kaydetti.

Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının yasa dışı göç, kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı, deniz kirliliğiyle mücadele, stratejik tesislerin korunması ve arama kurtarma görevlerini 43 yıldır başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız üstlenmiş bulunduğu diğer görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, değerli mensupları ile ailelerine şükranlarımı, saygı ve sevgilerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ayrıca, milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."