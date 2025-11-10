Haberler

Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında kurtuluşun, yeniden doğuşun ve milletin bağımsızlık tutkusunun simgesi olduğunu belirtti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, vatan topraklarının her köşesinde olduğu gibi Kırklareli'nde de büyük bir inanç, fedakarlık ve kararlılıkla sürdürülmüştür. Bu aziz şehir, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşabileceğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koymuştur. Vatan sevgisiyle dolu Kırklareli halkı, bağımsızlığından asla taviz vermemiş, esaret zincirini kırarak kendi kaderine sahip çıkmıştır.

Kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen, bağımsızlığımıza göz dikmiş düşmanlara karşı, aziz milletimiz ve onun bağrından çıkmış şanlı ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, çok çetin ve kararlı bir mücadele vererek 103 yıl önce güzel şehrimiz Kırklareli'ni düşman işgalinden kurtarmıştır."

Kurtuluşun anlamının ve bağımsızlığın kıymetinin iyi bilindiğini aktaran Turan, "Canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmak hedefimizdir. Hizmet etmekten onur duyduğum güzel Kırklareli'nin kurtuluş bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kırklareli'nin kurtuluşu için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

