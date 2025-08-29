Vali Turan'dan 30 Ağustos Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılığının en büyük simgelerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un, vatanın bekası için binlerce kahramanın tereddüt etmeden şehadete yürüdüğü, özgürlük ve tam bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yakıldığı şanlı bir zaferin adı olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettiren bir dönüm noktası olmuştur. 30 Ağustos Zaferi yok edilmek istenen bir milletin, ordusuyla omuz omuza, yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir cesaret, özveri ve fedakarlıkla mücadele ederek kazandığı bir varoluş destanıdır. Bu zafer, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunu açmıştır.

Gücünü birlik, beraberlik ve kardeşlikten alan aziz milletimiz, büyük taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatanına ve bayrağına göz diken işgalci güçleri bertaraf etmiş, bu zaferle tüm mazlum milletlere ilham vermiştir. Ecdadımızın vatanı korumak için ödediği bedeller ve milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu büyük zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."