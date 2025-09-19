Vali Turan'dan Gaziler Günü Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, gazilerin Türk milletinin iftihar ettiği, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verildiğini anımsatan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milleti, gazi bir millettir. Aziz milletimiz tarih boyunca 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturuyla harp meydanlarında düşmana göz açtırmamış ve ne pahasına olursa olsun vatanı müdafaayı kendine en büyük görev addetmiştir. Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir.

Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."