Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, muhtarlık teşkilatının 1829 yılından bu yana vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını belirtti.

Muhtarlığın, vatandaşların sorunlarına çözüm üreten önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu aktaran Turan, vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle muhtarlık teşkilatının işlevselliğinin arttırıldığını, kamu yönetimi ve hizmet üretiminde daha etkin bir role kavuştuğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nde köy ve mahallelerimizde 287 muhtarımızla birlik ve beraberlik içerisinde eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye kadar her alanda şehrimize en doğru yatırımları yapmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. İlimizde muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda hissettiğimizi ifade ederek bu işbirlikçi çalışmanın ilerleyen yıllarda güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Bu güzel şehirde görev yapan muhtarlarımıza köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek devletin hizmet alanlarına erişimi konusunda üstün gayretleri, özverili çalışmaları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı ilimiz genelinde görev yapan tüm muhtarlarımız ile diyalog ve işbirliği içinde yürüteceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu önemli görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getiren mahalli idarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."