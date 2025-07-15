15 Temmuz'da Milli İrade ve Zafer

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, 15 Temmuz 2016 gecesinde zaferin adının Türkiye olduğunu belirtti.

15 Temmuz sabahı Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Turan, O sabah, "Bir ölür, bin diriliriz" diyenlerin sabahı olduğunu kaydetti.

15 Temmuz sabahının, sadece bir zafer değil, bir milletin iradesinin şahlanışı ve özgürlüğünün ilanı olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, aradan geçen 9 yıla rağmen o gece yaşananlar yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Çünkü biz unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bu milletin hafızası güçlü, iradesi sağlam, yüreği kararlıdır. Herkes bilmelidir ki, bu topraklarda hainler pusuda beklese de, bu milletin evlatları her zaman nöbettedir.

O gece, hain emellerle planlanan bir darbe girişimi değil sadece, aynı zamanda Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, milli iradesine vurulmak istenen zincirlerin kırıldığı şanlı bir direnişin de miladıdır. ve o destanın adı artık hep bir ağızdan haykırılmaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla minarelerden yükselen selalar, meydanlara akan milletin haykırışıyla tek yürek olunduğunu anımsatan Turan, milletin iradesini teslim almak isteyenler, milletin iman duvarına çarparak darmadağın olduklarını kaydetti.