Kırklareli Valisi Turan, 'Aile Yılı' ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile 3 aileyi ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Turan, talepleri de dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Turan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.