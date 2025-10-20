Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı Kapsamında Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Aile Yılı kapsamında kentte iki aileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, aile ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile kentte iki aileyi evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Ailelerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Turan, ziyaretlerin süreceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel