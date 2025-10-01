Haberler

Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

Vali Turan, makamında ilk olarak Kıbrıs gazisi Mehmet Ağırtaş ve ailesini kabul etti.

Ağırtaş ile bir süre sohbet eden Turan, tüm gazilere sağlıklı bir yaşam sürmeleri dileğinde bulundu.

Ardından Turan şehit Tuncay Duman'ın babası Hüsamettin Duman ile görüştü.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.