Kırklareli Valisi SODAM'ı İnceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) incelemede bulundu.

Ekici, Roman saha koordinatörleri Hacı Arif Davulcu ve Alper Çilek ile merkezi gezerek bilgi aldı.

Valilik olarak dezavantajlı kadınlara yönelik "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi hazırladıklarını belirten Ekici, proje kapsamında birçok kurs açıldığını söyledi.

Kurslar ile kadınların meslek sahibi olduğunu ifade eden Ekici, tüm kadınları kurslara davet etti.

Ekici, ziyarette kursiyerlerle de sohbet etti.