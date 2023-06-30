Kırklareli Valisi Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Vali Ekici, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile birlikte şehit aileleri ve gazilerin bayramlarını tebrik etti. Ailelerin taleplerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Ekici, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile birlikte şehit aileleri ve gazilerin bayramlarını tebrik etti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 2 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tatarköy ile Hamitabat köylerine 2 Temmuz Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.